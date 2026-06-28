Δεν Φοβήθηκα – Acoustic Version

Στέλιος Ρόκκος

Από το Άλμπουμ Δεν Φοβήθηκα (Acoustic Version) που κυκλοφόρησε το 2021
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Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

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