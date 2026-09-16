Άλμπουμ

Panta Neoi

Ακύλας

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Once Young
    ΝΒς / Αστέρια
    Φώτα Χαμηλά
    Βραδιά
    Κύκλος (feat. Νικ)
    Too Late
    Μάτια Κλειστά (feat. Γιάμα)
    Για Σένα (feat. Ακύλας)
    Φυτά
    Maestro
    Λέξεις
    Πάντα Νέοι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κοντινό πλάνο προσώπου άνδρα με μούσι και μαύρο σκούφο με αυτάκια γάτας σε πορτοκαλί φόντο.
2026
Press Start
Κουλοχέρης με τρία ίδια πρόσωπα άνδρα σε μπλε φόντο
2026
Φέρτο
Εξώφυλλο άλμπουμ με δύο χέρια φωτισμένα σε έντονο πράσινο και ροζ φως.
2025
Έλα Κοντά (House Mix)
Εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο Ekdilosou Proud Version και αφηρημένο μοτίβο
2025
Ekdilosou (Proud Version)
Ψηφιακό κολάζ με μπουκάλι μπύρας, γυαλιά, πεταλούδα, γιουκαλίλι και φόντο ηλιοβασίλεμα πάνω από πόλη.
2024
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Εξώφυλλο μουσικού single με κόκκινο σκαθάρι σε λευκό φόντο
2024
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