Άλμπουμ

Perastikoi

Αλεξάνδρα Μάγκου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Περαστικοί
    Δυσκολεύομαι
    Πρόσφυγας
    Βάρια Τσιγάρα
    Αστερόσκονη
    Τα Χρόνια Δε Γυρνάνε
    Πρόβλημα
    Πέτρα Στο Σεντόνι
    Όπου Βγει
    Εδώ
    Σ’ αναζητώ
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