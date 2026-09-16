Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2015
Otan Arrostise O Ilios
Ανδριάνα Μπάμπαλη
Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
Μια Φορά Κι Έναν Καιρό (Μουσικό Χαλί)
Το Τραγούδι Του Πετεινού
Έτσι Κάθε Πρωί Παιδιά… (Μουσικό Χαλί)
Όπως Σας Είπα Στην Αρχή (Μουσικό Χαλί)
Ποιος Ξέρει
Ο Λύκος Πλησιάζει (Μουσικό Χαλί)
Το Ταξίδι Του Αετού
Μούντι Πόλη (Μουσικό Χαλί)
Αστεροσκοπείο (Μουσικό Χαλί)
Το Τραγούδι Του Ισιδώρου
Η Σκάλα Που Τρίζει… (Μουσικό Χαλί)
Βοήθησε Με Πήγασε… (Μουσικό Χαλί)
Ήλιος-Αφροδίτη
Η Αγάπη Είναι Η Λύση… (Μουσικό Χαλί)
Που Είναι Αυτός Ο Αετός; (Μουσικό Χαλί)
Το Τραγούδι Του Λιονταριού
Εξαντλημένος Ο Αετός… (Μουσικό Χαλί)
Εκλογές
Μαύρα Σύννεφα
Κανείς Δεν Τα ‘χει Δει… (Μουσικό Χαλί)
Ετσι Και Έγινε Λοιπόν… (Μουσικό Χαλί)
Η Συνήθεια Βλέπεις… (Μουσικό Χαλί)
Ήλιος… (Μουσικό Χαλί)
Αρχίστε Όλοι Τον Χορό… (Μουσικό Χαλί)
Λογάκια Μαγικά
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη