Άλμπουμ

Emeis

Ανδρομάχη

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Έλα Πάλι Απόψε
    Τα Θαλασσόξυλα
    Σταλιά Σταλιά
    Πώς Μ’ Άφησες Να Ζω
    Μετά Της 12 / Κρέιον
    Κλείνω Τα Μάτια Μου
    Δεν Είσαι Εσύ / Ενοικιάζεται / Ένας Αλήτης Είμαι
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De Mas Xorizei Tipota (Sergio T Remix)