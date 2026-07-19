Άλμπουμ

Synentefxi

Άννα Βίσση

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Συνέντεφξι
    Για Σένα
    Ξανα Μανα
    Καλύτερα Μόνη
    Χωρίς Τα Ψέματα
    Προτιμώ Να Πεθαίνω
    Τριπλός Καφές
    Βεράντα
    Λάθος Στροφή
    Χοριστά
    Τούμπα
    Άσε Τους Έρωτες
    Ahoristoi – Give In to Me
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2019
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