Άλμπουμ

AGAPI

Αντιγόνη

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    ΑΓΑΠΗ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Gia Panta Nai (Per Sempre Sí)
2026
JALLA (Anastasia Remix)
2026
OUD
2026
JALLA (Arabic Remix)
2026
Έλα (Μουσική Rework από Afro-House)
2026
Γιάλα