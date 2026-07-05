Άλμπουμ

Oneiropolos

Apon

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Καιγομαι
    Ονειροπόλος
    Βορίας
    Προβλήματα
    Χιλιόμετρα
    Γούλια Γούλια
    Έρωτας Βενζίνη
    Καθρέφτης
    Δαχτυλίδια
    Σπασαν Τα Ρολόγια
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Χιλιόμετρα