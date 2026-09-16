Άλμπουμ

Sintrimmia

Beyond

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Γυναίκα με κοντά ξανθά μαλλιά κρατά κουτάκι ενεργειακού ποτού με μωβ φωτισμό
2026
DOPAMINI
Αφηρημένη θολή φωτογραφία με κίτρινες και πορτοκαλί φωτεινές γραμμές σε σκοτεινό φόντο.
2025
FWTIA
Η Έλενα Παπαρίζου με γυαλιά ηλίου σε μπλε και μοβ φωτισμό στο εξώφυλλο για το Μαύρα Γυαλιά
2024
Μαύρα Γυαλιά
Αφηρημένο εξώφυλλο άλμπουμ με μπλε φωτεινό σύννεφο σε σκοτεινό φόντο και σήμανση Parental Advisory.
2022
Καταιγίδα
Εξώφυλλο άλμπουμ Leaderbrain με τίτλο Loca και δυναμίτη με ψηφιακό χρονόμετρο
2021
Λόκα