Άλμπουμ

High Oso Den Paei 4

Billy Sio

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    FULL
    GUCCI MANE
    POIOTITA
    BRO
    DIAMANTIA
    BUGATTI
    BUSINESS
    VAN DAMME
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Influencer
2026
TRELOS
2025
KYSIΩN 2
2025
COCORUSH
2025
MEGAS DIDASKALOS
2025
KYSIΩN SOCIATUS