Άλμπουμ

LordSion

Billy Sio

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Zefyria Origins
    Vampiria
    Glocks
    Stathis Psaltis
    Panigiri
    Cosa Nostra
    Ice Balamo
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Influencer
2026
TRELOS
2025
KYSIΩN 2
2025
COCORUSH
2025
MEGAS DIDASKALOS
2025
KYSIΩN SOCIATUS