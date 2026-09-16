Άλμπουμ

Epimeno (Bobito Remix)

Bobito

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Επιμένω – Μπομπίτο Ρεμίξ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κοντινό πλάνο ξανθιάς γυναίκας με έθνικ ενδυμασία να κρατά αναμμένο κερί και φλεγόμενο ύφασμα σε μαύρο φόντο.
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Καλλιτέχνης τραγουδά με ένταση κάτω από κόκκινο φωτισμό σε εξώφυλλο μουσικού κομματιού.
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Agapi Mono