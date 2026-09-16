Άλμπουμ

Public Enemy

Bossikan

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Lamar
    Vossi
    Public Enemy
    Godmade
    Amiri
    Dale
    Pornomafia
    Legends
    George Conte
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Summertime Sadness
Άνδρας με τατουάζ, γυαλιά ηλίου και αλυσίδες κρατάει μενταγιόν σε μαύρο φόντο
2026
Έργο 3
Εξώφυλλο άλμπουμ με λούτρινο αρκουδάκι με μάσκα και τσιγάρο σε στυλ mugshot
2025
Αλεπού
Εξώφυλλο τραγουδιού με τίτλο V.A.R. και έναν διαιτητή με υψωμένο χέρι
2025
Βίντεο Βοηθός Διαιτητή
Εικονογράφηση σε στυλ GTA για το μουσικό άλμπουμ Vice City των Bossikan και Ricta.
2025
ΒΑΪΣ ΣΙΤΥ
Εξώφυλλο τραγουδιού Mavra Matia σε ασπρόμαυρο γραφιστικό σχέδιο
2025
Μαύρα Μάτια