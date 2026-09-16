Άλμπουμ

Parallili Agapi

Χριστίνα Σάλτη

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Παράλληλη Αγάπη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο σε διπλή όψη και κόκκινη λωρίδα.
2025
Άντρας είναι θα περάσει
Εξώφυλλο τραγουδιού σε λευκό φόντο με μαύρα γράμματα
2025
Όπως Σε Θέλω Σ’ Ονειρεύομαι
Τραγουδίστρια μπροστά από μικρόφωνο σε στούντιο ηχογράφησης
2024
Παράλληλη Αγάπη / Έκανα Τη Νύχτα Μέρα / Αν Φύγεις / Μου Φτάνει Να’χω Εσένα / Τη Μοναξιά Φοβάμαι (Live)
Τραγουδίστρια ερμηνεύει μπροστά από μικρόφωνο σε στούντιο ηχογράφησης.
2024
Parallili Agapi / Ekana Ti Nihta Mera / An Fygeis / Mou Ftanei Na’ho Esena / Ti Monaxia Fovamai (Live)
Γυναίκα με έντονο ροζ φόρεμα σε πόζα στυλ polaroid
2024
Πες Μου
Ασπρόμαυρη φωτογραφία τραγουδίστριας με μαύρο φόρεμα σε κίτρινο φόντο με τίτλο single.
2023
Μπελάς