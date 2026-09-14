Άλμπουμ

Kati Ellades

Χρήστος Μάστορας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Αγάλματα
    Αυτός Ο Νότος
    Δε Με Νοιάζει Πια
    Ισοβίτης
    Εθνική Οδός
    Πλοία Μεγάλα
    Σχοινοβάτης
    Παναγία
    Μικρές Εβδομάδες
    Κατι Ελλάδες
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο του τραγουδιού Margarita από τους Christos Mastoras και Cecilia Krull
2026
Margarita
Ο Χρήστος Μάστορας στο εξώφυλλο του single Μαργαρίτα
2026
Μαργαρίτα
Δύο άνδρες χαμογελαστοί μέσα σε αυτοκίνητο τη νύχτα για το εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
Χόρεψε
Άνδρας με λευκό φανελάκι κάθεται στο πάτωμα μπροστά από ξύλινο παγκάκι με γκρι γάτα, με την επιγραφή ΓΥΡΙΣΜΟΣ.
2024
Γυρισμός
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο άνδρες καλλιτέχνες σε σκοτεινό φόντο με εφέ κίνησης
2024
Εθνική Οδός
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικού single με γυναίκα σε προφίλ.
2023
Εσύ Με Ξέρεις Πιο Πολύ (Reworks)