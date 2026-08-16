Άλμπουμ

Pou Poulan Kardies

Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Που Πουλάν Καρδιές
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Δέρτι
2025
Πες και θα ρθω
2025
Να με καταστρέψεις γλυκά