Άλμπουμ

1000 Nyxtes

Daphne Lawrence

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Πατάτο Κολάτο
    Μπέιμπι Θέλω
    Μηνύματα
    1000 Νύχτες
    Δες Την
    Για Εμένα
    Σάββατο Βράδυ
    Φόρεμα
    Dolce Vita
    Solita
    Cobra
    Gold Digger
    Lust
    Βραδιά
    Fire
    Bounce
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