Άλμπουμ

Doremi

Ντέμυ

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Doremi
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με δωμάτιο, κρεβάτι, κουρτίνες και μια κορνίζα στο πάτωμα
2025
Μόνο Μια Νύχτα (Original Tv Series Soundtrack)
Καλλιτέχνιδα με μοβ και δαντελωτό φόρεμα μπροστά από κύμα νερού σε σκοτεινό φόντο
2025
Δέλτα
Ένας άνδρας και μια γυναίκα κάθονται αντικριστά σε ξύλινα σκαμπό σε εξωτερικό χώρο, κρατώντας μικρόφωνα.
2025
Διαφανής
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με το πρόσωπο τραγουδίστριας μέσα από σπασμένο καθρέφτη
2025
Οξυγόνο
2024
Dadi Siji
2024
Angge Angge Orong Orong