Άλμπουμ

Oso O Kosmos Tha Ehei Esena

Ντέμυ

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Όσο Ο Κόσμος Θα Έχει Εσένα
    Όσο Ο Κόσμος Θα Έχει Εσένα – Μπάλαντ
    All That I Need
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