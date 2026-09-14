Άλμπουμ

This Is Mike

Ντέμυ

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Το Απόλυτο Κενό – 2015 Βέρσιον
    Πυρετός
    Τι Κοιτάς
    Όσο Ο Κόσμος Θα Έχει Εσένα – Radio Edit
    Κουνελάκι
    Παιχνίδια Της Καρδιάς
    Για Μια Θέση Μες Στην Καρδιά Σου
    Φύγαμε
    Κάνε Με – ΜΑΔ VMA 2017
    Δος Μου Το Χέρι
    Μάτια Μου
    Κρυμμένο Μυστικό
    Μην Αντιστέκεσαι – Πανικ Mix 2015
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με δωμάτιο, κρεβάτι, κουρτίνες και μια κορνίζα στο πάτωμα
2025
Μόνο Μια Νύχτα (Original Tv Series Soundtrack)
Καλλιτέχνιδα με μοβ και δαντελωτό φόρεμα μπροστά από κύμα νερού σε σκοτεινό φόντο
2025
Δέλτα
Ένας άνδρας και μια γυναίκα κάθονται αντικριστά σε ξύλινα σκαμπό σε εξωτερικό χώρο, κρατώντας μικρόφωνα.
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Διαφανής
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με το πρόσωπο τραγουδίστριας μέσα από σπασμένο καθρέφτη
2025
Οξυγόνο
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Dadi Siji
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Angge Angge Orong Orong