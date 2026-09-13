Άλμπουμ

Greek Full Love Non Stop Mix By Nikos Halkousis (DJ Mix)

Δέσποινα Βανδή

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Το Βιογραφικό – Mixed
    Δύσκολα Φεγγάρια – Mixed
    Εφυγε; – Μιξτ
    Δεν Ντράπηκες – Μιξ
    Ο Έρωτας Με Έρωτα Περνάει – Mixed
    Τα Σάββατα – Μιξτ
    Έκπτωτος Άγγελος – Mixed
    Αν Περάσεις Την Πόρτα – Mixed
    Περηφάνια Μόνο – Μιξντ
    Βρέξε Ουρανέ Εγωισμό – Mixed
    Πρέπει Δεν Πρέπει – Mixed
    Ανεξάρτητη – Μικτό
    Μια Παραλίγο Ευτυχία – Mixed
    Πάλι Γυρίσα – Mixed
    Να τη Χέρεσε – Mixed
    7/7 – Mixed
    Τίποτα Τυχαίο – Mixed
    Σ’ Έχω Κάνει Θεό – Mixed
    Ένα Λάθος – Mixed
    Έρωτας Είναι – Μιξντ
    Μην Ξαναρθείς – Μικτό
    Από Έρωτα… – Mixed
    Όταν Σε Δω – Mixed
    Αν Σου Λείπω – Μιξντ
    Από Μένα Είναι Όχι – Μιξντ
    Εμένα Να Ακούς – Μικτό
    Ψάχνω Να Βρω – Mixed
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με graffiti στυλ και γυναίκα τραγουδίστρια με φούξια φόρεμα.
2026
Na M’ Agapas
Τραγουδίστρια με κορσέ σε εξώφυλλο single με τίτλο «Καλά να περνάτε»
2025
Kala Na Pernate
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με γραφικά βινυλίων και έντονα χρώματα σε λευκό φόντο.
2025
Olo Lipis (Antonis Dimitriadis & Zafiris Logothetidis Remix)
Γυναίκα τραγουδίστρια ποζάρει με λευκό πουκάμισο-φόρεμα και μαύρες μπότες μπροστά από κόκκινα γράμματα
2025
Fainomeno
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που ποζάρει καθιστή και κόκκινα τριαντάφυλλα στο έδαφος.
2025
Exo Emena
Τραγουδίστρια ποζάρει κρατώντας κόκκινο αντικείμενο για εξώφυλλο άλμπουμ
2024
Eimai Gunaika