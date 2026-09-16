Άλμπουμ

Tonight

Δημήτρης Κοργιαλάς

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Tonight
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με ράγες τρένου και αναγραφή Dimitris Korgialas - Berolina
2024
BEROLINA
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με ράγες τρένου σε θολό φόντο
2024
Ma ego mporo
Εξώφυλλο άλμπουμ με φωτεινό διάδρομο και τίτλους στα ελληνικά
2023
Chaos
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με συννεφιασμένο ουρανό και κείμενο
2022
De Tha ‘Rthis Xana
Εξώφυλλο τραγουδιού σε ασπρόμαυρο αφηρημένο φόντο με τον τίτλο Koita Me
2021
Koita Me
Εξώφυλλο άλμπουμ με συννεφιασμένο ουρανό και εργοτάξιο με γερανό
2017
Se Thumamai