Άλμπουμ

Tis Nihtas Ta Ihia

Δημήτρης Μητροπάνος

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Της Νύχτας Τα Ήχια
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρο πορτρέτο άνδρα με μαύρο ζιβάγκο σε σκούρο φόντο και τίτλο «Ζεϊμπέκικος Μητροπάνος».
2025
Zeibekikos Mitropanos
Ασπρόμαυρη φωτογραφία τραγουδιστή με μικρόφωνο σε σκηνή και κείμενο
2023
Zodana Epi Skinis
Άνδρας τραγουδιστής καθιστός πάνω σε vintage μπαούλο ταξιδιού
2022
Dimitris Mitropanos sto Repeat
Ασπρόμαυρη φωτογραφία τραγουδιστή με μικρόφωνο σε εξώφυλλο δίσκου
2022
Krifa 2 (Live From Athens, Greece)
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με τζιν πουκάμισο και φόντο τη θάλασσα σε εξώφυλλο δίσκου
2020
Δημήτρης Μητροπάνος – Μπαλάντες
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο δίσκου με άνδρα που κοιτάζει ψηλά με σταυρωμένα χέρια
2016
Mia Ekdromi Ine I Zoi Mou