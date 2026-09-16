Άλμπουμ

80 Megala Tragoudia

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Φραγκοσυριανή
    Μικρός Αρραβωνιάστηκα
    Τα Δυο Σου Χέρια Πήρανε
    Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια – Λάιβ
    Αντιλαλούν Οι Φύλακες
    Κάφ’ Τονε Σταυρό Κάφ’ Τονε
    Η Άτακτη
    Κάθε Βράδυ Θα Σε Περιμένω
    Τα Ματοκλάδα Σου Λαμπούν
    Χρόνια Στον Πειραιά
    Τα Ζηλιάρικα Σου Μάτια
    Όλοι Οι Ρεμπέτες Του Ντουνιά
    Στο Φάληρο Που Πλένεσαι
    Apelpistika – Live
    Όσοι έχουνε πολλά λεφτά
    Αν μ’ αξιώσει ο Θεός
    Ρίξε Τσιγγάνα Τα Χαρτιά
    Αγγελοκαμωμένη
    Για Σένα Μαυρομάτα Μου – Αμανετζίδικα Ζε
    Δε Σε Θέλω Πια, Δεν Είσαι Ωραία
    Ήμουν Μάγκας Μια Φορά
    Αλεξανδριανή
    Καραβοτσακίσματα
    Ψεύτικος Είναι Ο Ντουνιάς
    Μεs’ Τη Χασάπικη Αγορά
    Ψηλά Μην Χτίζεις Τη Φωλιά
    Πρέπει Να Ξέρεις Μηχανή
    Τα Μπλε Παράθυρα
    Μια Όμορφη Μελαχρινή
    Ο Συναχής
    Άδικα Με Κατακρίνουν
    Οι Τραγιάσκες
    Ο Γρουσούζης
    Τέτοια Ζωή Με Βάσανα
    Ο Ισοβίτης
    Παψε Να Μου Κάνεις Πια Την Παπιά
    Γιατί Μικρούλα Μου
    Πεισματάρα
    Ο Μαστούρας
    Το Κορόιδο
    Ο Αραμπατζής
    Ξανθιά Τρελή Γαλανόματα
    Ο Χαρμάνης
    Πόσα Φαρμάκια Έχω Πιεί
    Μάρκος Ο Συριανός
    Όταν Με Βλέπεις Και Παίρνω
    Μ’ Έκαψες Τσαχπίνα
    Λόντος και Κοργιάνη
    Christina
    Ο Μάρκος κάνει Σαρμάκο
    Εγώ Για Σε Βρε Πονηρή
    Μάννα Με Μαχαιρώσανε
    Δυο Γυφτοπούλες
    Παψε Να Με Τυραννάς – Πες Μου Καρδού
    Σε Λατρεύω Σε Λατρεύω
    Καλέ Μάνα Δεν Μπορώ
    Το Συμφέρον
    Προσφυγοπούλα
    Οι Πρωθυπουργοί
    Ξεκινούν Από Το Κολωνάκι
    Τα Όμορφα Τα Γαλάνα Σου Μάτια
    Να Πεθαίνεις
    Από Ξένο Τόπο Κι Από Μακρινό
    Ελληνοαμερικάνα
    Αχ Τα Όμορφα Σου Μάτια
    Πες Μου Τρελοκορίτσο
    Η Φλογερή Μάτια Σου
    Πεισματάρα
    Ήταν Της Μοίρας Μου Γραφτό
    Με Έχουν Φάει Τα Ξενύχτια
    Να Φύγεις Από Μένα
    Μου Γυναίκες Μπέλας
    Τρελή Μου Πειραιώτισσα
    Μου Λεν Πως Τρώω Τα Λεφτά
    Σάββατο Μες Την Αγορά
    Πείσματα Και Πεισματικά
    Μαγικό Τα Δυο Σου Μάτια
    Σαν Δε Με Θέλεις Να Περνώ
    Προίκα Εγώ Δε Σου Γυρεύω
    Χαράματα Η Ώρα Τρεις
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Εξώφυλλο τραγουδιού με χαμογελαστή τραγουδίστρια με λευκό σακάκι σε κόκκινο φόντο.
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