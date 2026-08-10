Akrotirio Tenaron

Παιδί Στην Πελοπόννησο

Το Κονείο

Νεράκι Και Νιρβάνα

Χορός – Ίνστρουμενταλ

Τζαβέλαινα

Το Τραγούδι Του Κυνός

Σχέδιο Για Το Ταίναρον – Instrumental

Ρυθμός Για Το Ταίναρον – Ίνστρουμεντα

Ποιος Θα Γράψει Το Τραγούδι

Παιδί Στην Πελοπόννησο – Instrumental

Ακρωτήριο Ταίναρον

Στο Καστριτσιάνικο Ποτάμι

Στις Λιμνοθάλασσας Το Φως

Στου Μεταξιού Το Δρόμο – Instrumental

Ο Παναγιώτης Ποταγός

Στο Καστριτσιάνικο Ποτάμι – Ινστρουμένταλ