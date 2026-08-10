Άλμπουμ

Akrotirio Tenaron

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Παιδί Στην Πελοπόννησο
    Το Κονείο
    Νεράκι Και Νιρβάνα
    Χορός – Ίνστρουμενταλ
    Τζαβέλαινα
    Το Τραγούδι Του Κυνός
    Σχέδιο Για Το Ταίναρον – Instrumental
    Ρυθμός Για Το Ταίναρον – Ίνστρουμεντα
    Ποιος Θα Γράψει Το Τραγούδι
    Παιδί Στην Πελοπόννησο – Instrumental
    Ακρωτήριο Ταίναρον
    Στο Καστριτσιάνικο Ποτάμι
    Στις Λιμνοθάλασσας Το Φως
    Στου Μεταξιού Το Δρόμο – Instrumental
    Ο Παναγιώτης Ποταγός
    Στο Καστριτσιάνικο Ποτάμι – Ινστρουμένταλ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Dio Psihoula
2024
Kai Simera Kai Avrio Kai Tora
2024
Adysopiti Agapi
2023
Ta Kormia Kai Ta Machairia
2023
Floga Kai Anemos (Original TV Series Soundtrack)
2022
Stin Plati Tou Kairou