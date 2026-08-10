Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2007
Akrotirio Tenaron
Ελευθερία Αρβανιτάκη
Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
Παιδί Στην Πελοπόννησο
Το Κονείο
Νεράκι Και Νιρβάνα
Χορός – Ίνστρουμενταλ
Τζαβέλαινα
Το Τραγούδι Του Κυνός
Σχέδιο Για Το Ταίναρον – Instrumental
Ρυθμός Για Το Ταίναρον – Ίνστρουμεντα
Ποιος Θα Γράψει Το Τραγούδι
Παιδί Στην Πελοπόννησο – Instrumental
Ακρωτήριο Ταίναρον
Στο Καστριτσιάνικο Ποτάμι
Στις Λιμνοθάλασσας Το Φως
Στου Μεταξιού Το Δρόμο – Instrumental
Ο Παναγιώτης Ποταγός
Στο Καστριτσιάνικο Ποτάμι – Ινστρουμένταλ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη