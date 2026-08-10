Άλμπουμ

Grigora I Ora Perase

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
    Γρήγορα Η Ώρα Πέρασε – Ορχεστραλ
    Αθάνατη Αφροδίτη
    Θεός Μου Φαίνεται
    Ο Άδωνις
    Πολλές Φορές
    Ως Άστρα Γύρω Βρίσκονται
    Να ‘χα Πεθάνει
    Πυρετός Κρυφός
    Τι Θέλω Τι
    Γρήγορα Η Ώρα Πέρασε
    Αφροδίτη
    Ιλισός
    Ιριδανός
    Είναι Πολύ Νωρίς
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