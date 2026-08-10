Άλμπουμ

Kontrampanto

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Η Ακτή
    Η Στιγμή
    Παραμύθι
    Μη Μιλάς
    Πάλι Μονή
    Ω, Τι Μου Λείπει…
    Έφυγες Νωρίς
    Τόσο Ερωτευμένη
    Κοντραμπάντο
    Μια Φωνή
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