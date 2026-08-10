Άλμπουμ

Tanirama

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 1989
Λίστα Τραγουδιών
    Τανιραμα
    Η Λίμνη
    Στη Μαγεμένη Ανατολή
    Μόνο Λίγο
    Γιατί
    Ζωή Κλεμμένη
    Γύρισε Πίσω
    Οι Παιδικές Μας Οι Φωνές
    Ίσος
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