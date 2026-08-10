Άλμπουμ

Tenedos

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Στην Ύβλα Και Στον Υμηττό
    Ποια Μέλισσα
    Ωραία Κοιμωμένη
    Τσιγάρο Εγώ Στο Στόμα Μου Δεν Έβαλα Ούτε Ένα
    Σε Σταυροδρόμι Θα Καθίσω
    Η Πέτρα Που Ανέβηκες
    Τένεδος
    Σκαλι Και Σκαλοπάτι
    Κόκκινο Του Έρωτα Κουμπί
    Χριστούγεννα Στο Ναύπλιο
    Το Πηγάδι Της Γραφής
    Ίμβρος
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