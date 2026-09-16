Άλμπουμ

Summer Love

Έλενα Τσαγκρινού

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Ίος
    ΑΙ
    Reggaeton
    Gangsta
    Feelings
    Bali
    Όμορφη
    Tiffany
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά γυναίκα ξαπλωμένη σε ροζ κρεβάτι με κορμάκι σε εξώφυλλο μουσικού single
2026
Kaigomai
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο τραγουδίστριες και τον τίτλο Social Media.
2025
Social Media
Εξώφυλλο άλμπουμ με γυναίκα που κρατά χρωματιστό γυαλί μπροστά στο πρόσωπό της.
2024
Elena
Ροζ εξώφυλλο single με τίτλο Psemata και το όνομα Elena Tsagrinou
2024
PSEMATA
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικεία χείλη και αναγραφή Elena Tsagrinou Amartolo
2024
Amartolo
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Adinamia σε στυλ εικονογράφησης με jet ski.
2024
Adynamia