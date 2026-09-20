Άλμπουμ

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Ελένη Φουρέιρα

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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    Ecstasy
    Ένα Κι Ένα
    Περιμένω
    Στη Φωτιά Στο Νερό
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Σιλουέτες μίας γυναίκας και ενός άνδρα πλάτη με πλάτη σε λευκό φόντο για μουσική κυκλοφορία.
2026
Oneiro Tha Nai Ksana / Alleluia (Mad VMA Version)
Γραφιστικό εξώφυλλο για το Summer In Greece (MAD VMA Version) με καλοκαιρινά στοιχεία
2026
Summer In Greece (Mad VMA Version)
Γυναίκα με μακριά μαλλιά και γυαλιά ηλίου ξαπλωμένη σε λευκό φόντο
2026
Jackie Ο’
Κοντινό πλάνο προσώπου γυναίκας στο εξώφυλλο του single Tulum
2026
Tulum
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τρία πορτρέτα καλλιτεχνών σε ροζ και πορτοκαλί τόνους.
2026
Truth or Dare (Fiesta Edit)
Καλλιτέχνιδα ξαπλωμένη με μαύρα ρούχα στο εξώφυλλο του Alleluia English Version
2025
Alleluia (English Version)