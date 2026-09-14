Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2017
DJ Krazy Kon Presents Greece Mix, Vol. 20
Έλλη Κοκκίνου
Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
DJ Krazy Kon Presents Greece Mix, Vol. 20 – Continuous Mix 1
DJ Krazy Kon Presents Greece Mix, Vol. 20 – Continuous Mix 2
Ούτε Μέρα Μακριά Σου
Cocktail
Ώρισες
Τι Κορίτσι Έχω Εγώ
Κέντρο Διερχομένων
Δος Τα Όλα
Για Σένα Ντρέπομαι
Αδυναμία Μου
Να Σε Προσέχει
Στο Φτερό
Ακροβάτης
Ξημερώματα
Alkotest (feat. Giannis Ieremias)
Τα Καλύτερα Παιδιά Έχουν Ψυχολογικά
Άιντε
Πιο Δυνατά
Αναλώσιμο Προϊόν – Κ.Λαϊνας Official Remix
Το Κάτι Που Έχεις – Ράδιο Έντιτ
Μάγια Μάγια
Δύο Μάτια Αστέρια
Όπου Κοιτάξεις
Μια Καρδιά Την Έχω
Φαντασία Θέλει Μόνο (feat. Μαριάδα Πιερίδη)
Eroteftika – Remix
Αδιόρθωτη – Master Tempo Remix
Σφύριξα… Κι Έλιξες – Μάστερ Τ
Χαμός Θα Γίνει (feat. Χρήστος Μενιδιάτης)
Το Μαντήλι (feat. Θανάσης Βασιλάκος) – Remix 2015
Μέτρο Αντίστροφα (5, 4, 3, 2, 1)
Τι Σε Πιάνει
Δεν Παν Να Λένε
Αδιάφορος
Σκοτώνεις
Αθήνα Θεσσαλονίκη
Και Πετάω Ψηλά
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