Άλμπουμ

DJ Krazy Kon Presents Greece Mix, Vol. 20

Έλλη Κοκκίνου

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    DJ Krazy Kon Presents Greece Mix, Vol. 20 – Continuous Mix 1
    DJ Krazy Kon Presents Greece Mix, Vol. 20 – Continuous Mix 2
    Ούτε Μέρα Μακριά Σου
    Cocktail
    Ώρισες
    Τι Κορίτσι Έχω Εγώ
    Κέντρο Διερχομένων
    Δος Τα Όλα
    Για Σένα Ντρέπομαι
    Αδυναμία Μου
    Να Σε Προσέχει
    Στο Φτερό
    Ακροβάτης
    Ξημερώματα
    Alkotest (feat. Giannis Ieremias)
    Τα Καλύτερα Παιδιά Έχουν Ψυχολογικά
    Άιντε
    Πιο Δυνατά
    Αναλώσιμο Προϊόν – Κ.Λαϊνας Official Remix
    Το Κάτι Που Έχεις – Ράδιο Έντιτ
    Μάγια Μάγια
    Δύο Μάτια Αστέρια
    Όπου Κοιτάξεις
    Μια Καρδιά Την Έχω
    Φαντασία Θέλει Μόνο (feat. Μαριάδα Πιερίδη)
    Eroteftika – Remix
    Αδιόρθωτη – Master Tempo Remix
    Σφύριξα… Κι Έλιξες – Μάστερ Τ
    Χαμός Θα Γίνει (feat. Χρήστος Μενιδιάτης)
    Το Μαντήλι (feat. Θανάσης Βασιλάκος) – Remix 2015
    Μέτρο Αντίστροφα (5, 4, 3, 2, 1)
    Τι Σε Πιάνει
    Δεν Παν Να Λένε
    Αδιάφορος
    Σκοτώνεις
    Αθήνα Θεσσαλονίκη
    Και Πετάω Ψηλά
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο δαντελωτό ρούχο σε εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Live Unplugged.
2026
Live Unplugged
Τραγουδίστρια με λαμπερό χρυσό κοστούμι καθισμένη σε δερμάτινη πολυθρόνα
2026
Από Που Κι Ως Που
Ξανθιά τραγουδίστρια ποζάρει γονατιστή με μαύρο διαφανές φόρεμα σε εξώφυλλο single.
2025
Δε Σε Αφορά – Αντώνης Δημητριάδης & Ζαφείρης Λογοθετίδης Remix
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο διαφανές φόρεμα ποζάρει σε εξώφυλλο single.
2025
Δε Σε Αφορά – Αφρό Χάουζ Ρέμιξ
Ξανθιά τραγουδίστρια με τιρκουάζ σύνολο σε εξώφυλλο single
2025
Κάποια που δεν αγαπάς
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο φόρεμα και ψηλοτάκουνα ποζάρει σε κόκκινο φόντο για εξώφυλλο single.
2025
Δε Σε Αφορά