Άλμπουμ

Thelo Tosa Na Sou Po (Live)

Έλλη Κοκκίνου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Θέλω Τόσα Να Σου Πω – Live
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο δαντελωτό ρούχο σε εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Live Unplugged.
2026
Live Unplugged
Τραγουδίστρια με λαμπερό χρυσό κοστούμι καθισμένη σε δερμάτινη πολυθρόνα
2026
Από Που Κι Ως Που
Ξανθιά τραγουδίστρια ποζάρει γονατιστή με μαύρο διαφανές φόρεμα σε εξώφυλλο single.
2025
Δε Σε Αφορά – Αντώνης Δημητριάδης & Ζαφείρης Λογοθετίδης Remix
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο διαφανές φόρεμα ποζάρει σε εξώφυλλο single.
2025
Δε Σε Αφορά – Αφρό Χάουζ Ρέμιξ
Ξανθιά τραγουδίστρια με τιρκουάζ σύνολο σε εξώφυλλο single
2025
Κάποια που δεν αγαπάς
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο φόρεμα και ψηλοτάκουνα ποζάρει σε κόκκινο φόντο για εξώφυλλο single.
2025
Δε Σε Αφορά