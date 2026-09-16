Άλμπουμ

The Dinero Grande Story

Fly Lo

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    I Hear Ya Talkin
    Bitcoin
    Crypto
    Irregular
    Again
    Live From The Loft (Interlude)
    ShakeBack
    Jungle Fever
    W.T.F (Who The Fuck)
    BigTymer
    Fuck Up The City
    What The Lick Read
    Trappin All We Know
    House
    Trap Shit
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