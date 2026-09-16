Άλμπουμ

Ecstasy

Foxy Lee

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Ecstasy
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Καλλιτέχνης με ροζ μαλλιά μέσα σε ροζ κουτί κούκλας για το εξώφυλλο Check!
2025
Check
Εξώφυλλο single με τραγουδίστρια σε φουτουριστικό outfit και τατουάζ, με τίτλο MATAIA.
2024
Mataia
Εξώφυλλο single με τραγουδίστρια που φορά μαύρο τζάκετ, μεταλλικό τοπ και έχει τατουάζ
2023
Mavri Yli
Γυναίκα με πλεξούδες μέσα σε μπανιέρα γεμάτη με κόκκινο υγρό και πιτσιλιές στους τοίχους
2021
CONSENT
Γυναίκα με τζιν μπουφάν κάθεται στην παραλία κοιτάζοντας τη θάλασσα
2021
Panw ap’ ta Asteria
Κοντινό πλάνο γυναίκας με σκούρο μακιγιάζ, σκουλαρίκι στη μύτη και νερό να τρέχει στο πρόσωπό της
2021
Vaptizomai