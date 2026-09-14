Άλμπουμ

KHAY BIZNA

FY

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Δεν έχουν προστεθεί τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ.
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Τρεις καλλιτέχνες ποζάρουν μπροστά από στοιχειωμένο σπίτι σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2026
Tipo Filme De Terror
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο τραγουδιστές και τον τίτλο Viajar O Mundo
2026
Viajar o Mundo
Ο FY και η Ria Ellinidou στο εξώφυλλο του τραγουδιού Ainte.
2026
Ainte
Εξώφυλλο τραγουδιού με ένα μπουκάλι τεκίλα σε θερμό φωτισμό.
2026
Reposado
Εξώφυλλο του single Karamela με αμμόλοφους και θάλασσα στο φόντο
2026
Karamela
Γραφικό με αλυσίδα, κόκκινες φλόγες, χείλη και την επιγραφή Karalho σε λευκό φόντο
2026
KARALHO