Άλμπουμ

Vradia San Ki Ayto

Γιάννης Φακίνος

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Βράδια Σαν Κι Αυτό
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με κυκλαδίτικο εκκλησάκι, ελληνική σημαία και ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα.
2026
Rantevou sto Ekklisaki
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα μπροστά σε πιάνο και φόντο παραθαλάσσια πόλη τη νύχτα.
2026
Perastikoi (Acoustic Version)
Εξώφυλλο τραγουδιού με έναν άνδρα και φόντο νυχτερινό αστικό τοπίο
2026
Περαστικοί
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο single με άνδρα καθιστό και τον τίτλο Τι Παραγγέλνεις
2026
Τι παραγγέλνεις
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη και τίτλο «ΠΕΣ ΤΟΥ»
2025
Πες του
2023
Pes Tou