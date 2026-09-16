Άλμπουμ

Ti Na Sas Po

Γιώργος Κακοσαίος

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Τι Να Σας Πω
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Νεαρός άνδρας με λευκό t-shirt φωτισμένος με έντονο πράσινο νέον φως.
2026
Και Εις Ανώτερα
Αφίσα ραδιοφωνικής εκπομπής με τραγουδιστή να κρατά μικρόφωνο και γυναίκα να βγάζει selfie σε κόκκινο φόντο.
2026
Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσαίο
Εξώφυλλο δίσκου με μουσικούς και τραγουδιστές συγκεντρωμένους γύρω από παραδοσιακό τραπέζι ταβέρνας.
2026
Άλα…Παλιά (Live)
Νέος άνδρας με δερμάτινο μπουφάν ακουμπισμένος σε σπορ αυτοκίνητο τη νύχτα.
2026
Λέει
Κοντινό πλάνο νεαρού άνδρα με σκούρα μαλλιά και μαύρο ένδυμα σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
Μάθε Μου Τον Έρωτα
Νεαρός άνδρας με λευκό φανελάκι σε γκρι και κίτρινο φόντο
2025
Τι να σας πω