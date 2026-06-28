Άλμπουμ

Agapo Simeni

Γιώργος Μαζωνάκης

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Αγαπώ Σημαίνει
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Nikotini (Afro House Edit)
2026
Επιπτώσεις
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Θαλασσογραφία
2025
Savvato
2025
Ανάσα
2024
Paidi Tis Nixtas