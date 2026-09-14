Άλμπουμ

100% (Platinum Edition)

Γιώργος Σαμπάνης

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    100%
    Παλιόπαιδο
    Εγώ
    αλλο ενα ψεμα
    Σώμα Κενό
    Φήμη
    Τι
    Δεν Έχω Σήμα
    Μαγία
    Πορτοφόλι
    Ego – Acoustic Version
    Mata Hari – Greek Version
    Τα Καλύτερα Παιδιά
    Βλέπω Το Θάνατο Σου – Original Motion Pictures “The Black Bachelor” Soundtrack
    Τίποτα – Σούμκα Ρέμιξ
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