Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2018
Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 14 (DJ Mix)
Γιώργος Σαμπάνης
Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
Έρωτα Θεέ Και Κλέφτη – Mixed
Δε Μπορεί – Μιξντ
Ψέματα – Μιξτ
Φώναξε Με – Mixed
Ραγίζει Η Καρδιά Μου – Mixed
Metra – Mixed
Πάνω Στα Σύρματα – Mixed
Στην Καρδιά – Mixed
Ζήτησε Μου – Μικστ
Επειδή Με Ξέρω – Mixed
Αν Με Δεις Να Κλαίω – Μιξντ
Κοίταξε Με – Mixed
Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου – Mixed
Logika – Mixed
Ο Χαρακτήρας – Mixed
Σαν Αλήτης – Μιξντ
Μην Ανησυχείς – Μικτό
Αν Σ’ Αρνηθώ Αγάπη Μου – Mixed
Στα Έδωσα Όλα – LIVE από το Λυκαβηττό –
Λάθος Μου – Μικστ
Βράδια Αξημέρωτα – Mixed
Δεν Με Αφορά – Mixed
Ποια Ζωή – Mixed
Πάρε Ένα Τηλέφωνο – Μιξ
Θέλω Να Σε Ξαναδώ – Μη Γνα Greek – Mixed
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