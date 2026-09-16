Άλμπουμ

We Came to Party

Goin' Through

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Going In 4 The Kill
    Ξερω τι θα γινει
    Μουχε Πει
    Ασπρο Πραγμα
    Time Machine
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Μια μπάλα μπάσκετ ακουμπισμένη σε ξύλινο παγκάκι μπροστά από συρμάτινο φράχτη.
2026
Thelo Na Gyriso – Re:goin’ (Instrumental)
Εξώφυλλο άλμπουμ με ξύλινο παγκάκι και μπάλα μπάσκετ
2026
Thelo Na Gyriso – Re:goin’
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο MONOS GOIN' THROUGH και φόντο πράσινη ταπετσαρία
2026
Monos – Re:goin’ (Instrumental)
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλους MONOS και GOIN' THROUGH σε πράσινο φόντο με ταπετσαρία και έπιπλο.
2026
Monos – Re:Goin’
Άνδρας με κοστούμι και γυαλιά ηλίου δίπλα σε παλιό αυτοκίνητο με γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο.
2025
Έτσι Ειν’ Η Ζωή
Δύο καλλιτέχνες με ριγέ ποδοσφαιρικές εμφανίσεις και γυαλιά ηλίου σε εξώφυλλο single.
2024
Winners (Conference League Edition)