Άλμπουμ

Akarea

Good Job Nicky

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Μαύρη Ύλη
    Ακαρέα
    Λιοντάρι μες στη ζούγκλα
    Είμαι
    Ενάργεια
    Αου!
    Μετρονόμος
    Παραβολή
    Θα το προσπαθήσω
    Η ησυχία δεν αγοράζεται
    Μαζί σου θα μείνω
    Σπίτι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Καλλιτέχνης με πράσινη γούνινη κουκούλα, γυαλιά ηλίου και μεγάλα δαχτυλίδια σε κίτρινο φόντο.
2026
Questions
Καλλιτέχνης με μαύρο κοστούμι στέκεται πάνω σε φωτισμένο φεγγάρι σε διαστημικό φόντο.
2026
Σκοτεινή Πλευρά της Σελήνης
2025
Free Me
Εξώφυλλο τραγουδιού σε γαλάζιο φόντο με τον τίτλο Paper από Good Job Nicky
2024
Χαρτί
2024
Paper
Εξώφυλλο τραγουδιού freak με δορυφορική εικόνα νησιού
2024
Φρικ