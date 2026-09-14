Άλμπουμ

The Quest

Good Job Nicky

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    The Quest
    Dome
    Spare Yourself
    Metal Gear
    Bastards
    Strictly
    I Spot the Culprit
    Travelling Mind
    Acid Rain
    Poison
    Pollution City
    Tired Feet
    Document Against Them
    Statue of the Omen
    Rising and Kicking
    Silver Sea
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Καλλιτέχνης με πράσινη γούνινη κουκούλα, γυαλιά ηλίου και μεγάλα δαχτυλίδια σε κίτρινο φόντο.
2026
Questions
Καλλιτέχνης με μαύρο κοστούμι στέκεται πάνω σε φωτισμένο φεγγάρι σε διαστημικό φόντο.
2026
Σκοτεινή Πλευρά της Σελήνης
2025
Free Me
Εξώφυλλο τραγουδιού σε γαλάζιο φόντο με τον τίτλο Paper από Good Job Nicky
2024
Χαρτί
2024
Paper
2024
Freak