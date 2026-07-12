Άλμπουμ

Ta Tragoudia Tis Haroulas

Χάρις Αλεξίου

Κυκλοφόρησε το 1979
Λίστα Τραγουδιών
    Γίφτισσα Τον Έβιζαξε
    Την Όγδοη Μέρα
    Σε Πεδε Ώρες Ξημερώνει Κυριακή
    Πες Μου Πώς Γίνεται
    Όλα Σε Θυμίζουν
    Τι Να Πω
    Ο Φαδαρος
    Έκανα τη Μίρα Φίλη
    Κι Εγώ Σαν Πόλη
    Μεs’ Το Πλήθος
    Τέλι Τέλι Τέλι
    Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο
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