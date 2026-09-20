Άλμπουμ

To Fos Stin Psihi – The Light In Our Soul (Powered by UNICEF)

Έλενα Παπαρίζου

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Το Φως Στην Ψυχή – Powered by UNICEF
    Το Φως Στην Ψυχή
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με γυναίκα τραγουδίστρια και τους τίτλους Alitheia Tora και Helena Paparizou
2026
Alitheia Tora
Αφίσα κινουμένων σχεδίων με τίτλο Το καλό επιστρέφει και αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου
2026
To Kalo Epistrefi
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα και γυναίκα σε αγκαλιά με φωτισμό σιλουέτας
2025
Latrevo
Εξώφυλλο single με τραγουδίστρια που ποζάρει με τα χέρια στα μαλλιά και αναγράφεται ο τίτλος Καληνύχτα.
2025
Kalinixta
2024
Update
Γυναίκα με λευκό νυφικό πέπλο και κορμάκι καθισμένη σε πολυθρόνα μέσα στη φύση με επιγραφή UPDATE
2024
Update