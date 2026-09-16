Άλμπουμ

ALBOOM

iLLEOo

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    IQ
    ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
    TRAP
    KO
    BEEF
    ΜΑΓΟ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II σε βρεγμένο πεζοδρόμιο.
2026
YOULIE
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II
2026
MANA
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II
2026
KOLOTOUBA
Εξώφυλλο τραγουδιού με μπλε γοτθικό σταυρό και τίτλο Doksa To Theo
2025
Doksa To Theo
Εξώφυλλο άλμπουμ Kalamari με εικονογράφηση καλαμαριού σε γαλάζιο φόντο
2025
Kalamari
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικού single με δύο άνδρες και τον τίτλο BEKO
2025
BEKO