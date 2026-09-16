Άλμπουμ

Dancehall Season

iLLEOo

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Cold As Ice
    Enemies
    Nicky Jam
    Obsession
    K.O.M.C.
    Boom Boom Boom
    24/7
    Dancehall Zone
    Rude Gyal
    Να Με Προσέχεις
    Για Σένα
    Respect Yo Self
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II σε βρεγμένο πεζοδρόμιο.
2026
YOULIE
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II
2026
MANA
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II
2026
KOLOTOUBA
Εξώφυλλο τραγουδιού με μπλε γοτθικό σταυρό και τίτλο Doksa To Theo
2025
Doksa To Theo
Εξώφυλλο άλμπουμ Kalamari με εικονογράφηση καλαμαριού σε γαλάζιο φόντο
2025
Kalamari
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικού single με δύο άνδρες και τον τίτλο BEKO
2025
BEKO