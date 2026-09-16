Άλμπουμ

PRAY THE ALBUM

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Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    PRAY
    FREESTYLE
    Μόνικα
    ΣΙΝΕΜΑ
    ΠΟΣΟ ΝΑ ΑΝΤΕΧΩ
    STREET BET
    ΟΛΑ ΓΥΡΝΑΝΕ
    ALASKA
    NEW YORK
    ΜΟΝΟ ΕΣΥ
    DRIIIP
    DINERO
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