Άλμπουμ

Tharros I Alitheia

Ιουλία Καλλιμάνη

Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
    Θάρρος Ή Αλήθεια
    Με Μια Αγκαλιά Τραγούδια
    Τρεις Ζωές
    Ότι Θες (Βασιλιάς)
    Θα Γυρίσεις
    Καθρέφτης
    Γιατί Το Τραγούδι
    Τα Μηνύματα Σου
    Το σ’ Αγαπώ
    Αξίζω – Soundtrack Version
    Πλάι-Πλάι
    Βροχή Των Αστεριών
    Σ’ Αγαπώ Σε Μισώ
    Κάτω Από Τον Ίδιο Ουρανό
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Τραγουδίστρια ποζάρει κρατώντας ύφασμα σε εξώφυλλο τραγουδιού
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Σιωπή στη Διάπαση
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Κόντρα Παιδί
Ασπρόμαυρο κοντινό πλάνο γυναίκας να απλώνει μάσκαρα, για εξώφυλλο τραγουδιού με κόκκινα γράμματα.
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